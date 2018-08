Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 18. August 2018

Köln (SID) - Die halbe Bundesliga ist am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Vergleich David gegen Goliath gefordert. Meister und Rekordpokalsieger Bayern München tritt um 15.30 Uhr beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel an. Zeitgleich bekommt es Titelverteidiger Eintracht Frankfurt in Ulm mit dem ebenfalls viertklassigen SSV von 1846 zu tun.

Bayern München bekommt es mit dem SV Drochtersen zu tun © SID

Bei der ADAC Rallye Deutschland stehen am Samstag die Wertungsprüfungen acht bis 15 auf dem Programm. Der französische Weltmeister Sebastien Ogier und der WM-Führende Thierry Neuville aus Belgien kämpfen bis Sonntag im Saarland um wichtige Punkte.