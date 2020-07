Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 18. Juli 2020

Köln (SID) - Das Formel-1-Wochenende beim Großen Preis von Ungarn findet mit dem 3. Freien Training (12.00 Uhr) und dem Qualifying seine Fortsetzung. Ab 15.00 Uhr kämpfen Sebastian Vettel, Weltmeister Lewis Hamilton und Co. in Budapest um die besten Startplätze für das Rennen am Sonntag.

In Ungarn steht das Qualifying an © SID

Nach monatelanger Zwangspause steht für Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch in Düsseldorf endlich der erste Wettkampf an. Die Beach Tour ist die erste von drei Stationen auf der "Road to Timmendorfer Strand", wo zwischen dem 6. und 9. September die deutschen Meisterschaften stattfinden. Zuerst treffen Ludwig und Kozuch auf Isabel Schneider und Louisa Lippmann (13.45 Uhr). Danach folgt das Duell mit den Tschechinnen Michaela Kubickova und Michala Kvapilova (18.06 Uhr).