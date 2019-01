Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 19. Januar 2019

Köln (SID) - Tabellenführer Borussia Dortmund startet im Abendspiel um 18.30 Uhr bei RB Leipzig in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Zuvor empfängt ab 15.30 Uhr Bayer Leverkusen mit dem neuen Trainer Peter Bosz Borussia Mönchengladbach. DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat den SC Freiburg zu Gast. Fortuna Düsseldorf reist mit Trainer Friedhelm Funkel zum Kellerduell beim FC Augsburg.

Die Borussen gewannen das Hinspiel gegen Leipzig mit 4:1 © SID

Die deutsche Frauenstaffel kämpft beim Weltcup in Ruhpolding mit Rückkehrerin Laura Dahlmeier ab 14.30 Uhr um den ersten Staffel-Sieg in dieser Saison. Für die Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier ist es die erste Staffel in diesem Winter. Am vergangenen Wochenende hatten die deutschen Frauen in Oberhof als Zweite unglücklich den Sieg verpasst.

Nach dem Fünfsatz-Krimi gegen den Franzosen Jeremy Chardy trifft Alexander Zverev in der dritten Runde auf Lokalmatador Alex Bolt, die Nummer 155 der Welt. Ab 9.00 Uhr kämpft der Weltranglistenvierte gegen Publikumsliebling Bolt, der nur dank einer Wild Card im Hauptfeld startete, um den Einzug ins Achtelfinale.

Die traditionsreiche Lauberhorn-Abfahrt in Wengen/Schweiz startet ab 12.30 Uhr. Am Lauberhorn ist Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz, der Führende im Abfahrts-Weltcup, favorisiert. Ohne Deutschlands besten Abfahrer Thomas Dreßen, im vergangenen Jahr Fünfter in Wengen, der aufgrund eines Kreuzbandrisses noch lange fehlt, ist Josef Ferstl der aussichtsreiche Deutsche.