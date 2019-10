Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 19.Oktober

Köln (SID) - Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem packenden Kampf um die Tabellenspitze. Gleich fünf Mannschaften haben die Chance, Platz eins zu erobern. Dabei stehen sich im direkten Duell RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber. Meister Bayern München tritt im bayerischen Duell beim FC Augsburg an, der SC Freiburg bei Aufsteiger Union Berlin. Und im Spitzenspiel des Tages will Borussia Mönchengladbach seine Führung mit einem Sieg bei Vizemeister Borussia Dortmund erfolgreich verteidigen. Zudem spielen noch Werder Bremen gegen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf gegen den FSV Mainz 05.

Duell an Tabellenspitze: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig © SID

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel steht am 5. Spieltag der Champions League vor einer schwierigen Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha trifft um 17.15 Uhr in Frankreich bei Montpellier HB an und kann den Verfolger mit einem Sieg vorerst abschütteln.

Bei der Rugby-WM in Japan beginnt das Viertelfinale. Nach dem Auftakt um 9.15 Uhr zwischen England und Australien geht es auch für Titelverteidiger Neuseeland um den Einzug ins Halbfinale. Gegner der All Blacks ist um 12.15 Uhr in Tokio Irland.