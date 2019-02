Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 2. Februar 2019

Köln (SID) - Auf das Toptrio der Bundesliga warten schwere Auswärts-Aufgaben: Tabellenführer Borussia Dortmund tritt in Frankfurt an, Verfolger Bayern München ebenfalls ab 15.30 Uhr bei Bayer Leverkusen. Der Dritte Borussia Mönchengladbach ist ab 18.30 Uhr bei Schalke 04 gefordert. Zudem erwartet die TSG Hoffenheim die Fortuna aus Düsseldorf, Hertha BSC spielt gegen den VfL Wolfsburg, der 1. FC Nürnberg gegen Werder Bremen.

Das Angriffs-Trio der Eintracht trifft auf den BVB © SID

Die deutschen Tennis-Herren spielen um den Einzug in die Davis-Cup-Endrunde im November in Spanien. In Frankfurt gelten Alexander Zverev und seine Teamkollegen im Duell mit Ungarn als haushoher Favorit. Los geht es ab 12.00 Uhr mit dem Doppel zwischen Tim Pütz/Jan-Lennard Struff und Nagy/Gabor Borsos.

Die deutschen Skispringer um Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe gehen auf der Heini-Klopfer-Schanze von Oberstdorf auf Weitenjagd. Am ersten Flug-Wochenende des Winters steht der zweite von insgesamt drei Wettkämpfen an. Der erste Durchgang beginnt um 16.00 Uhr.

In Garmisch-Partenkirchen steht wenige Tage nach Kitzbühel der nächste Abfahrtsklassiker auf dem Programm. Mit dabei: Josef Ferstl, der in Kitzbühel sensationell den Super-G gewonnen hatte. Los geht es für die Skirennläufer auf der legendären Kandahar ab 11.30 Uhr.