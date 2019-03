Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 2. März 2019

Köln (SID) - Titelverteidiger Bayern München will im Topspiel des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga seine Jagd auf Spitzenreiter Borussia Dortmund fortsetzen. Allerdings steht der Rekordmeister im Verfolger-Duell am Samstag beim alten Titelrivalen Borussia Mönchengladbach vor einer hohen Hürde. Neben dem Klassiker steht das Westduell zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf im Blickpunkt. Im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim werden unterdessen im Rennen um die Europacup-Plätze wichtige Punkte verteilt. Das internationale Geschäft haben auch Bayer Leverkusen gegen Abstiegskandidat SC Freiburg und RB Leipzig bei Kellerkind 1. FC Nürnberg im Blick. Außerdem spielen Hertha BSC und der FSV Mainz 05 gegeneinander.

Niko Kovac will die Aufholjagd fortsetzen © SID

Das deutsche Team hat bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Samstag zwei weitere Titelchancen. Die Kombinierer mit Doppel-Weltmeister Eric Frenzel gelten im Mannschafts-Wettbewerb auf der Normalschanze ebenso als Favoriten wie die bislang erfolgreichen Skispringer um Markus Eisenbichler im Mixed-Wettbewerb.

Der Leverkusener Hochspringer Mateusz Przybylko ist bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Glasgow am Samstag die größte Hoffnung des deutschen Teams auf eine Medaille. Der 26-Jährige will in Schottland seinen Überraschungserfolg bei der Freiluft-EM im vergangenen Sommer in Berlin trotz einer nicht unproblematischen Vorbereitung bestätigen.