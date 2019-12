Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 21. Dezember 2019

Köln (SID) - Zum Abschluss der Hinrunde streiten RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga um die Herbstmeisterschaft. Den Leipzigern ist Tabellenplatz eins im Falle eines Sieges gegen den FC Augsburg wegen der deutlich besseren Tordifferenz praktisch nicht mehr zu nehmen, die punktgleichen Gladbacher müssen deshalb auf einen Ausrutscher hoffen und punkten. Die Borussia spielt um 18.30 Uhr bei Hertha BSC, Leipzig ist schon um 15.30 Uhr dran.

RB Leipzig möchte die Tabellenführung verteidigen © SID

Teammanager Jürgen Klopp winkt mit dem FC Liverpool in Doha der zweite Titel des Jahres. Nach dem Triumph im europäischen Supercup treten die Reds im Finale der Klub-WM gegen Flamengo Rio de Janeiro aus Brasilien an. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Für die deutschen Skirennläufer steht ein Highlight auf dem Programm. Im italienischen Gröden gehen Thomas Dreßen, Dritter am Freitag im Super-G, und Josef Ferstl in der Abfahrt an den Start, Favoriten auf den Sieg sind ab 11.45 Uhr aber andere: Der Italiener Dominik Paris, Beat Feuz aus der Schweiz und Vincent Kriechmayr aus Österreich haben die besten Karten.

Nach seinem Sieg im Sprint geht Benedikt Doll beim Biathlon Weltcup in Le Grand Bornand um 13.00 Uhr von der Pole Position in die Loipe. Bei den Frauen hat ab 15.00 Uhr Denise Herrmann die besten Aussichten, die als Fünfte startet.