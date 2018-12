Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 22. Dezember 2018

Köln (SID) - Für Bayern Münchens Trainer Niko Kovac steht bei der Rückkehr in die alte Heimat viel auf dem Spiel. Eine Niederlage bei Eintracht Frankfurt kann sich der Rekordmeister ab 18.30 Uhr trotz des jüngsten Aufschwungs nicht leisten. Spannung verspricht auch das Kellerduell zwischen dem VfB Stuttgart und Schalke 04, das bereits um 15.30 Uhr beginnt. Zudem trifft Bayer Leverkusen auf Hertha BSC, RB Leipzig auf Werder Bremen, Hannover 96 auf Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg auf den SC Freiburg.

Kehrt nach Frankfurt zurück: Niko Kovac © SID

Nach ihrem starken Comeback mit Platz zwei im Sprint hat Biathlon-Überfliegerin Laura Dahlmeier in der Verfolgung alle Chancen auf einen Sieg. Ab 17.00 Uhr geht es im tschechischen Nove Mesto erneut auf die Strecke - Dahlmeier trennen nur 4,5 Sekunden von Marte Roeiseland aus Norwegen, die am Freitag das Sprintrennen gewonnen hat. Zwei Stunden vorher nehmen die Männer die Verfolgung des überragenden Norwegers Johannes Thingnes Bö auf. Der Sieg dürfte für die DSV-Athleten im Wettkampf über 15 km in Anbetracht von mehr als einer Minute Rückstand illusorisch sein, zu Rang drei fehlten Benedikt Doll im Sprint als bestem Deutschen aber nur 18 Sekunden.

Felix Neureuther will nach seinem verkorksten zweiten Durchgang am Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm wieder in die Erfolgsspur. Bei seinem ersten Weltcupslalom nach 13 Monaten war er nach dem ersten Lauf noch Vierter gewesen, ehe er auf Platz 27 abstürzte. In Madonna di Campiglio will Neureuther es besser machen, der Wettbewerb beginnt um 15.45 Uhr.