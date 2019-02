Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 23. Februar 2019

Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München kann am 23. Spieltag der Bundesliga mit einem Sieg gegen Hertha BSC nach Punkten mit Spitzenreiter Borussia Dortmund gleichziehen. Der Rückstand ist in den letzten Wochen auf drei Punkte geschrumpft. Schlusslicht 1. FC Nürnberg tritt im Aufsteiger-Duell bei Fortuna Düsseldorf an. Der Club will nach dem 0:0 gegen Dortmund den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. In den weiteren Partien stehen sich Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg gegenüber, der SC Freiburg empfängt den FC Augsburg und der FSV Mainz 05 spielt gegen Schalke 04.

Bayern kann vorerst mit Dortmund gleichziehen © SID

Skispringer Markus Eisenbichler greift bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld nach Gold. Im Training bezwang der 27-Jährige bereits seinen größten Konkurrenten, den japanischen Topstar Ryoyu Kobayashi. Nun soll es erstmals in diesem Winter ganz nach oben auf das Treppchen gehen. Zudem stehen im Skiathlon die Entscheidungen bei den Männern und Frauen an, die Starter des Deutschen Ski-Verbandes haben keine Chance auf eine Medaille.

Im kanadischen Calgary steht das Bob-Weltcupfinale auf dem Programm. Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich geht bei der Generalprobe für die WM in Whistler im Zweier als Favorit an den Start. Friedrich hat mit Anschieber Thorsten Margis bislang alle sieben Saisonrennen gewonnen. Bei den Frauen wollen Mariama Jamanka und Franziska Bertels nach dem vierten Platz in Lake Placid wieder zurück auf das Treppchen.

Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner bestreitet beim Weltcupfinale der Rodler im russischen Sotschi das letzte Rennen ihrer Karriere. Um 11.55 Uhr deutscher Zeit geht Hüfner in die Bahn, in der sie 2014 zu Olympia-Silber rodelte. Als Favoritin geht allerdings Dauer-Konkurrentin Natalie Geisenberger an den Start, die wohl ihren siebten Gesamtweltcup in Serie gewinnen wird.