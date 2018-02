Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 24. Februar 2018

Köln (SID) - Höchstspannung beim 108. Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV: Für beide Teams geht es in dem Duell am Samstag ab 18.30 Uhr um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Werder hat als 15. sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Hamburger SV. Der neue HSV-Trainer Bernd Hollerbach wartet nach fünf Spielen noch auf seinen ersten Sieg. Rekordmeister Bayern München empfängt ab 15.30 Uhr ohne die verletzten James und Jerome Boateng Hertha BSC.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

Der 1. FC Kaiserslautern gastiert am 24. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ab 13.00 Uhr bei Erzgebirge Aue. Beide Teams stecken im Tabellenkeller fest. Der FCK, der unter dem neuen Trainer Michael Frontzeck derzeit stark spielt, könnte bei einem Sieg bis auf einen Punkt an die Sachsen heranrücken. Außerdem empfängt am Samstag Union Berlin den SV Sandhausen und Greuther Fürth spielt gegen Eintracht Braunschweig.