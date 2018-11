Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 24. November 2018

Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München will seine Aufholjagd in der Bundesliga auf den auf sieben Punkte entrückten Tabellenführer Borussia Dortmund starten. Der Titelverteidiger hat dabei einen Heimsieg gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf fest eingeplant. Die Münchner hoffen zudem auf einen Ausrutscher des BVB beim FSV Mainz 05. Ebenfalls um 15.30 Uhr spielen Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim, der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. Um 18.30 Uhr treffen die Altmeister Schalke 04 und 1. FC Nürnberg aufeinander.

Kimmich und der FCB wollen die Aufholjagd starten © SID

Beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi werden die Startplätze ausgefahren. Im Qualifying wird erneut mit einer Dominanz der Mercedes-Silberpfeile gerechnet, allen voran Weltmeister Lewis Hamilton. Allerdings will Ferrari-Star Sebastian Vettel dem neuen Champion in die Suppe spucken. Der Kampf um die Pole Position beginnt um 14.00 Uhr.

Zehn Monate nach seinem Triumph auf der berühmt-berüchtigten "Streif" in Kitzbühel beginnt für Thomas Dreßen mit der Abfahrt in Lake Louise der WM-Winter. Der 25-Jährige zählt beim Saisonstart der Speedspezialisten in Kanada zu den Anwärtern auf einen Podestplatz. Das Rennen beginnt um 20.15 Uhr MEZ.

Nach den rauschenden Olympischen Winterspielen von Pyeongchang gehen die deutschen Kombinierer als Favoriten in die neue Weltcup-Saison. Zum Auftakt steht für Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Co. im finnischen Kuusamo ein Einzelwettbewerb auf dem Programm. Das Springen beginnt um 11.00 Uhr, die Entscheidung in der Loipe fällt ab 15.00 Uhr.