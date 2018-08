Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 25. August 2018

Köln (SID) - Die beiden Aufsteiger starten in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg tritt um 15.30 Uhr bei Hertha BSC an, Fortuna Düsseldorf bekommt es zeitgleich zu Hause mit dem FC Augsburg zu tun. Die weiteren Duelle am Nachmittag lauten Werder Bremen - Hannover 96, SC Freiburg - Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg - Schalke 04. Ab 18.30 Uhr treffen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen aufeinander.

Nürnberg tritt bei Hertha BSC an © SID

Nach einer vierwöchigen Sommerpause steht für die Formel-1-Piloten beim Großen Preis von Belgien das erste Qualifying auf dem Programm. In Spa muss Sebastian Vettel im Ferrari versuchen, vor Lewis Hamilton zu landen. Der britische Titelverteidiger hat im Mercedes als WM-Spitzenreiter 24 Punkte Vorsprung auf den Heppenheimer. Die Zeitenjagd beginnt um 15.00 Uhr.

Bei den Weltmeisterschaften der Rennkanuten stehen in Portugal fünf weitere Finals in den olympischen Klassen an. Unter anderem kann der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel über 1000 m seine vierte Goldmedaille in Folge auf dieser Strecke holen. Ebenfalls im Einsatz sind Jasmin Fritz und Steffi Kriegerstein im Kajak-Zweier über 500 m.