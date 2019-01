Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 26. Januar 2019

Köln (SID) - Die Kellerkinder der Fußball-Bundesliga stehen am Samstag vor hohen Hürden. Der angezählte Trainer Andre Breitenreiter und Hannover 96 spielen um 15.30 Uhr bei Tabellenführer Borussia Dortmund, der seit neun Spielen sieglose FC Augsburg muss zeitgleich bei der heimstarken Gladbacher Borussia antreten. Tabellenschlusslicht 1. FC Nürnberg ist beim FSV Mainz gefordert.

Die 96er müssen beim Tabellenführer antreten © SID

Für den japanischen Shootingstar Naomi Osaka und die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova geht es im Damen-Finale der Australian Open nicht nur um den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres. Die Siegerin im Duell zwischen der 21-jährigen Osaka und der sieben Jahre älteren Tschechin übernimmt am Montag auch die Spitze der Weltrangliste. Spielbeginn in Melbourne ist um 9.30 Uhr MEZ.

Beim Weltcup in Antholz stehen die Verfolgungsrennen auf dem Programm. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat nach Platz vier im Sprint eine sehr gute Ausgangsposition für das Frauen-Rennen um 13.30 Uhr. Zwei Stunden später gehen die Männer in die Loipe und an den Schießstand.

Beim Slalom in Kitzbühel kämpft Deutschlands Skistar Felix Neureuther um seine Form und sein drittes Top-Ten-Resultat des Winters. Der erste Lauf beginnt um 9.30 Uhr. Eine halbe Stunde später geht in Garmisch-Partenkirchen im Super-G-Rennen die erste Skiläuferin auf die Piste.