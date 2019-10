Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 26. Oktober 2019

Köln (SID) - Trainer Lucien Favre steht bei Borussia Dortmund vor dem 177. Revierderby beim erstarkten Erzrivalen Schalke 04 unter Druck. Im Falle einer Niederlage droht heftige Unruhe beim BVB. Nach der Pleite bei Inter Mailand müssen die Dortmunder im Duell mit Schalke Wiedergutmachung betreiben. Auch Rekordmeister Bayern München sucht nach zuletzt enttäuschenden Auftritten nach der Leichtigkeit. Die Münchner sind in der heimischen Arena gegen Aufsteiger Union Berlin gefordert. Im Tabellenkeller benötigt der SC Paderborn Punkte gegen Fortuna Düsseldorf. Anstoß der Partien ist um 15.30 Uhr.

Lucien Favre steht gegen Schalke 04 unter Druck © SID

Lewis Hamilton will sich beim Großen Preis von Mexiko im Qualifying eine gute Ausgangslage für das Rennen am Sonntag verschaffen. Der Mercedes-Pilot kann am Wochenende seine WM-Titelverteidigung perfektmachen, dazu muss er 14 Punkte mehr holen als Teamkollege Valtteri Bottas. Auch die beiden Ferrari mit Sebastian Vettel und Charles Leclerc zählen ab 20.00 Uhr zu den Favoriten auf die Pole Position.

Für die Frauen beginnt die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup mit einem Riesenslalom in Sölden/Österreich. Auf dem Rettenbachgletscher will Viktoria Rebensburg einen guten Start erwischen, um sich im Kampf um den Gesamtsieg im Riesenslalom zu positionieren. Der erste Durchgang startet um 10.00 Uhr, der zweite Lauf um 13.00 Uhr. Für die Männer wird es am Sonntag in Sölden ernst.