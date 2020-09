Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 26. September

Köln (SID) - Siegen oder fliegen? Trainer David Wagner steht bei Schalke 04 womöglich vor einem Endspiel. Nach 17 Spielen ohne Sieg scheint den Coach nur noch ein Dreier im Duell gegen Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky) retten zu können. Sportvorstand Jochen Schneider vermied es zuletzt, ein klares Bekenntnis zu Wagner abzugeben. Außerdem stehen in der Bundesliga um 15.30 Uhr noch die Partien Mönchengladbach gegen Union Berlin, Leverkusen gegen Leipzig, Mainz gegen Stuttgart, Augsburg gegen Dortmund sowie Bielefeld gegen Köln auf dem Programm.

Super Cup findet im Düsseldorfer ISS Dome statt © SID

Die Rekorde von Michael Schumacher schienen für die Ewigkeit gemacht, doch Lewis Hamilton spielt da nicht mit. In Sotschi kann der Weltmeister nach Siegen (91) mit der Ferrari-Ikone gleichziehen, am Samstag (14 Uhr/RTL und Sky) steht zunächst das Qualifying zum Großen Preis von Russland an. Am Schwarzen Meer stand Hamilton erst einmal auf der Pole Position.

Nach der Corona-Zwangspause will jetzt auch der deutsche Handball wieder durchstarten. Der Supercup (20.30 Uhr/Sky Sport News) zwischen dem Meister THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wird dabei gleich zu einer echten Standortbestimmung - nicht nur sportlich. In Düsseldorf steht auch das Hygienekonzept der Liga auf dem Prüfstand, 2640 Zuschauer dürfen die Partie im ISS-Dome verfolgen.

Wer in Sotschi auf einen deutschen Fahrer auf dem Treppchen hofft, der sollte sich die Nachwuchsserie anschauen. Mick Schumacher, Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher, reist erstmals als Gesamtführender an. Der 21-Jährige kämpft nicht nur um den Titel im Unterbau der Königsklasse, sondern auch um ein Cockpit bei den Großen. Das Hauptrennen am Samstag wird um 9.15 Uhr deutscher Zeit (Sky) gestartet.