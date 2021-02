Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 27. Februar

Köln (SID) - Im Titelzweikampf der Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer Bayern München auf dem Papier die einfachere Aufgabe zu lösen. Der Rekordmeister bekommt es ab 15.30 Uhr mit Abstiegskandidat 1. FC Köln zu tun. Dabei stehen Thomas Müller und Serge Gnabry vor dem Comeback. RB Leipzig, das nur noch zwei Punkte hinter dem FC Bayern liegt, trifft ab 18.30 Uhr auf Borussia Mönchengladbach. Der drittplatzierte VfL Wolfsburg kann die Probleme von Hertha BSC am Nachmittag weiter vergrößern, Schlusslicht Schalke 04 spielt beim VfB Stuttgart.

Müller und Gnabry sind zurück bei Bayern © SID

Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf kommt es zu einer Premiere. Zum ersten Mal nach fast 100 Jahren kämpfen auch Frauen in der Kombination um WM-Medaillen. Ein Meilenstein, sagt DSV-Funktionär Horst Hüttel. Los geht es mit dem Springen um 10.00 Uhr, die Entscheidung fällt im Langlauf über 5 km ab 15.30 Uhr. Zudem stehen das Einzel der Skispringer von der Normalschanze sowie der Skiathlon der Frauen und Männer auf dem Programm.

Nach ihrem vierten Platz bei der ersten von zwei Abfahrten im italienischen Val di Fassa am Freitag will Skirennläuferin Kira Weidle mehr. Es sei auf jeden Fall noch was drin, sagte die WM-Zweite mit Blick auf die nächste Chance am Samstag. Los geht es um 11.00 Uhr. Die Männer um Stefan Luitz absolvieren in Bansko/Bulgarien einen Riesenslalom. Der erste Lauf beginnt um 10.00 Uhr, der zweite um 13.00 Uhr.