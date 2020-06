Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 27. Juni 2020

Köln (SID) - Am letzten Bundesliga-Spieltag fällt die Entscheidung über den Abstieg zwischen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf im Fernduell. Die Hanseaten sind gegen den 1. FC Köln zum Siegen verdammt und müssen gleichzeitig auf Schützenhilfe von Union Berlin gegen Düsseldorf hoffen. Die Fortuna verteidigt seine zwei Punkte und vier Tore Vorsprung auf Werder, um den Relegationsplatz 16 zu halten. Bayer Leverkusen will mit einem Dreier gegen Mainz 05 noch an Borussia Mönchengladbach (gegen Hertha BSC) vorbei in die Champions League ziehen. Der Anstoß aller Partien erfolgt um 15.30 Uhr.

Düsseldorf liegt vor dem Spieltag zwei Punkte vor Werder © SID

Im Kampf um die spanische Ligakrone reist der Tabellenzweite FC Barcelona zu Celta Vigo. Um 17 Uhr will Barca um Topstar Lionel Messi und Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenspitze von Real Madrid übernehmen. Die punktgleichen Königlichen liegen aufgrund des direkten Vergleichs vor den Katalanen und können am Sonntag gegen Espanyol Barcelona wieder nachziehen.

Lazio Rom musste unter der Woche trotz Führung eine bittere 2:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo hinnehmen und droht im italienischen Meisterschaftsrennen mit Juventus Turin den Kontakt zu verlieren. Die Himmelblauen wollen deshalb um 21.45 Uhr ihr Heimspiel gegen AC Florenz gewinnen, um an der alten Dame dran zu bleiben.