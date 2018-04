Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 28. April 2018

Köln (SID) - In der Bundesliga können am 32. Spieltag in direkten Duellen im Tabellenkeller erste Entscheidungen fallen. Ab 15.30 Uhr hat der VfL Wolfsburg die Möglichkeit, den Hamburger SV im Abstiegskampf entscheidend zu distanzieren. Gleiches gilt für den SC Freiburg gegen den 1. FC Köln. Beim feststehenden Meister Bayern München stellt sich der künftige Trainer Niko Kovac mit seinem Klub Eintracht Frankfurt zum Duell der Pokalfinalisten vor. Außerdem empfängt Hertha BSC den FC Augsburg sowie Schalke 04 zum Westduell Borussia Mönchengladbach. Ab 18.30 Uhr trifft zudem Bayer Leverkusen auf den VfB Stuttgart.

Abstiegsduell zwischen Wolfsburg und dem HSV steht an © SID

Nach knapp fünf Jahren in der 2. Bundesliga steht Fortuna Düsseldorf vor der Rückkehr in die oberste deutsche Spielklasse. Mit einem Auswärtssieg bei Dynamo Dresden könnte der frühere deutsche Meister den Aufstieg bereits zwei Spieltage vor Saisonende aus eigener Kraft perfekt machen. Anstoß in Sachsen ist um 13.00 Uhr.

Sebastian Vettel und Lewis Hamilton gehen in Baku/Aserbaidschan in die vierte Runde ihres Duells um den fünften Formel-1-Weltmeistertitel. Im Qualifying geht es für die beiden WM-Rivalen auf dem schnellsten Stadtkurs der Welt um eine gute Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag. Um 15.00 Uhr MESZ springen die Ampeln erstmals auf Grün.