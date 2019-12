Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 28. Dezember 2019

Köln (SID) - Im ersten Qualifikationswettbewerb der 68. Vierschanzentournee kämpfen die deutschen Skispringer um eine gute Ausgangsposition für das Auftaktspringen in Oberstdorf. Dem formstarken Karl Geiger werden aus deutscher Sicht die besten Chancen eingeräumt. Als Favorit gilt Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan. Los geht es um 16.30 Uhr.

Kobayashi geht als Favorit in die Tournee © SID

Erneut gehen die Männer in Bormio auf die Piste. Beim zweiten Rennen binnen zwei Tagen wird diesmal die reguläre Abfahrtstrecke auf der anspruchsvollen WM-Strecke von 1985 und 2005 befahren, am Freitag hatte auf einem verkürzten Kurs der Italiener Dominik Paris die ausgefallene Abfahrt von Gröden gewonnen. Der Deutsche Skiverband ist unter anderem mit Thomas Dreßen vertreten. Start ist um 11.30 Uhr.

Bei der 18. Auflage der World Team Challenge geht Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ein letztes Mal in die Loipe. Beim Showevent in der Gelsenkirchener Fußballarena tritt die 26-Jährige gemeinsam mit Erik Lesser an. Für Deutschland ist außerdem Denise Herrmann gemeinsam mit Benedikt Doll am Start. Der Startschuss für das Massenstartrennen fällt um 18.15 Uhr.