Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 28. November

Köln (SID) - Die Kellerkinder Schalke 04 und 1. FC Köln haben in der Fußball-Bundesliga auf dem Papier schlechte Aussichten auf die Wende. Schlusslicht Schalke, seit 24 Spielen sieglos, tritt um 18.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an. Köln, seit 18 Spielen sieglos, ist ab 15.30 bei Vizemeister Borussia Dortmund gefordert. Tabellenführer Bayern München spielt am Nachmittag bei Aufsteiger VfB Stuttgart.

Köln ist bei Borussia Dortmund klarer Außenseiter © SID

Mit einem reichlich dezimierten Teilnehmerfeld starten die Biathleten in ihren 44. Weltcup. Bei Athleten aus Rumänien, Moldau, Russland, Italien, Polen und Frankreich gab es im finnischen Kontiolahti positive Coronatests. Um 14.20 Uhr geht es für die Frauen um Denise Herrmann mit einem Einzel los, schon um 11.00 Uhr starten die Männer. Der frühere Weltmeister Simon Schempp fehlt im DSV-Aufgebot. Erik Lesser und Roman Rees erhielten die offenen Plätze.

Nach dem Doppelsieg durch Markus Eisenbichler und Karl Geiger beim Auftakt im polnischen Wisla können die deutschen Skispringer am Wochenende beim zweiten Weltcup im finnischen Kuusamo nachlegen. Um 16.30 Uhr steht das Einzelspringen auf der Großschanze an.