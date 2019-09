Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 28. September 2019

Köln (SID) - Das Topspiel zwischen Spitzenreiter RB Leipzig und Verfolger Schalke 04 steht bei der Fortsetzung des sechsten Spieltages der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag im Blickpunkt. Gewinnen die Leipziger nicht, kann Meister Bayern München durch einen Sieg bei Schlusslicht und Aufsteiger SC Paderborn die Tabellenführung übernehmen. Auf Punktverluste des Führungsduos lauert Vizemeister Borussia Dortmund, der ab 18.30 Uhr Werder Bremen empfängt. Aus der Spitzengruppe sind außerdem Borussia Mönchengladbach bei der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen beim FC Augsburg gefordert. Zudem treffen der FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg aufeinander.

Timo Werner und RB Leipzig treffen auf Schalke 04 © SID

Bei der Leichtathletik-WM in Doha steht am Samstag der erste Höhepunkt auf dem Programm. Über 100 m wird der erste Weltmeister nach Ende der Ära von Superstar Usain Bolt gesucht. Titelverteidiger ist der schon zweimal wegen Dopings gesperrt gewesene US-Amerikaner Justin Gatlin. Sein chancenreichster Herausforderer ist der Weltjahresbeste Christian Coleman, der zuletzt trotz drei verpasster Dopingtests einer Sperre entging.

Sechs Tage nach seinem Triumph in Singapur hofft der frühere Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel beim Qualifying zum Großen Preis von Russland in Sotschi in seinem Ferrari auf die Pole Position. Zu den schärfsten Rivalen des Heppenheimers gehören sein monegassischer Teamkollege Charles Leclerc, das Mercedes-Topduo mit dem britischen Titelverteidiger Lewis Hamilton und dem Finnen Valtteri Bottas sowie der niederländische Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Im Straßenrennen der Frauen rechnen sich die deutschen Fahrerinnen bei der Rad-WM im englischen Harrogate Außenseiterchancen auf eine Podiumsplatzierung aus. Mehr Hoffnungen als das Team um die Zeitfahr-WM-Fünfte Lisa Klein aber dürfen sich vor den 149,4 km besonders die Niederländerinnen mit Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Anna van der Breggen sowie der dreimaligen Weltmeisterin Marianne Vos machen.