Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 29. August 2020

Köln (SID) - Mit rund zweimonatiger Verspätung startet die 107. Tour de France. Eigentlich hätte die Große Schleife bereits Ende Juni beginnen sollen, der Grand Depart wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch verschoben. Für 176 Fahrer - darunter zwölf Deutsche und Hoffnungsträger Emanuel Buchmann - fällt um 14.15 Uhr unweit der berühmten Promenade des Anglais der Startschuss. Im Vergleich zu den kommenden drei Wochen erwartet das Peloton ein eher harmloses Auftaktprogramm. Mit 156 km ist der Kurs mit Start und Ziel in Nizza kurz.

Für Buchmann und Co. beginnt heute die Tour de France © SID

In Spa geht es beim Qualifying zum siebten WM-Lauf um die beste Ausgangsposition für den Großen Preis von Belgien. Ab 15.00 Uhr will sich Weltmeister Lewis Hamilton in eine perfekte Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag bringen. Sebastian Vettel und das Ferrari-Team sind auf der Highspeed-Strecke von Spa nur Außenseiter.