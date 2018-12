Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 29. Dezember 2018

Köln (SID) - Für einen Tag verwandelt sich das Fußball-Stadion von Bundesligist Schalke 04 am Samstag einmal mehr in eine Winterlandschaft. Bei der inzwischen traditionellen Biathlon World Team Challenge gehen Sprint-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal) sowie Simon Schempp (Uhingen) und Franziska Preuß (Haag) in der mit über 46.000 Zuschauern ausverkauften Veltins-Arena für Deutschland in die Loipe.

Auch Sprint-Weltmeister Benedikt Doll geht an den Start © SID

Die Vierschanzen-Tournee beginnt am Samstag in Oberstdorf mit der Qualifikation zum ersten Springen am Sonntag. Olympiasieger Andreas Wellinger führt das 13-köpfige Aufgebot des Deutschen Ski-Verbandes an. Die größten Hoffnungen im Kader der Gastgeber trägt allerdings Lokalmatador Karl Geiger wenige Tage nach seinem ersten Weltcupsieg in Engelberg. Zum Team von Bundestrainer Werner Schuster gehören auch Ex-Weltmeister Severin Freund und Richard Freitag, der trotz Hüftproblemen von den Ärzten grünes Licht für seinen Start bekommen hat.

Teammanager Jürgen Klopp startet in der englischen Fußball-Premier-League mit dem FC Liverpool am Samstag als gejagter Tabellenführer in die Rückrunde. Gegen Champions-League-Aspirant FC Arsenal mit den Ex-Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi wollen die Reds ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Tottenham Hotspur mindestens halten.