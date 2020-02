Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 29. Februar 2020

Köln (SID) - Die Spitzenklubs Borussia Dortmund, Bayern München und Borussia Mönchengladbach kämpfen ab 15.30 Uhr im Fernduell um Punkte im Titelkampf. Der BVB empfängt am 24. Bundesliga-Spieltag den SC Freiburg, die Bayern treten bei der TSG Hoffenheim an, Gladbach ist beim FC Augsburg gefordert.

Der Meisterschaftskampf geht in die heiße Phase © SID

In der Abfahrt gehört er mittlerweile konstant zu den Sieganwärtern, und auch im Super-G ist Skirennläufer Thomas Dreßen ein Kandidat fürs Podium. Nach seinem dritten Platz in Saalbach-Hinterglemm stürzt sich Dreßen in Hinterstoder/Österreich ins Tal. Das Rennen startet um 12.30 Uhr.

Bei der Bahnrad-WM in Berlin greift Publikumsliebling Roger Kluge erstmals ins Geschehen ein. Der Cottbuser hat im Omnium die erste von drei Gold-Chancen. Insgesamt fallen in Berlin am Samstag fünf Entscheidungen.

Das deutsche Weltmeister-Team gehört beim Weltcup der Skispringer in Lahti im Mannschaftsspringen von der Großschanze zu den Favoriten. Eine Woche nach seinem Weltcup-Comeback könnte Ex-Weltmeister Severin Freund von Bundestrainer Stefan Horngacher eine Bewährungschance neben dem Gesamtweltcup-Zweiten Karl Geiger erhalten.