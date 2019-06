Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 29. Juni 2019

Köln (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft will am Samstag bei der WM in Frankreich den nächsten Schritt in Richtung Titelgewinn und Olympia-Qualifikation machen. Im Viertelfinale in Rennes gegen Schweden wollen die Olympiasiegerinnen ihre schon seit 1995 anhaltende Erfolgsserie in Pflichtspielen gegen die Skandinavierinnen fortsetzen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann dabei in der Neuauflage des Olympia-Finales von 2016 wieder auf Spielmacherin Dzsenifer Marozsan zurückgreifen, die nach einem Zehenbruch zu WM-Beginn in den vergangenen drei Turnierbegegnungen nicht zur Verfügung stand.

Deutschland zog mit dem 3:0-Erfolg ins Viertelfinale ein © SID

Die Weltranglistenfünfte Angelique Kerber bestreitet im Finale des WTA-Turniers in Eastbourne die Generalprobe für ihre angestrebte Titelverteidigung beim Grand-Slam-Klassiker ab Montag in Wimbledon. Nachdem die 31-Jährige das Endspiel aufgrund einer Verletzung ihrer tunesischen Gegnerin Ons Jabeur kampflos erreichte, trifft Kerber im Finale auf die tschechische Weltranglistendritte Karolina Pliskova.

Die Formel-1-Fans dürfen schon beim Qualifying für den Großen Preis von Österreich auf mehr Spannung als in den vergangenen Saisonrennen hoffen. Im Duell mit Dauersieger Mercedes rechnen sich Ferrari und der frühere Weltmeister Sebastian Vettel aufgrund der Kursführung in Spielberg und der hohen Temperaturen nach bisher acht Triumphen der Silberpfeile bessere Chancen auf den ersten Sieg des Jahres aus.