Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 3. März 2018

Köln (SID) - Borussia Dortmund empfängt RB Leipzig zum Spitzenspiel des 25. Spieltags. Der BVB ist wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen, konnte in den letzten Partien dennoch nicht überzeugen. RB verlor die letzten beiden Bundesliga-Spiele. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Drei Stunden früher kommt es im Hamburger Volkspark zum wegweisenden Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FSV Mainz 05. Der HSV hat als 17. sieben Zähler Rückstand auf Mainz, das den Relegationsrang belegt.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

Bei der Hallen-WM der Leichtathleten in Birmingham stehen elf Finals auf dem Programm. Für Deutschland geht Kugelstoßer David Storl an den Start, der nach einer verkorsten WM im vergangenen Jahr wieder angreifen will. Das Finale ist für 12.45 Uhr angesetzt. Bei den Frauen rechnet sich Konstanze Klosterhalfen Chancen auf ihrer Paradestrecke über 1500 m aus. Startschuss ist um 21.39 Uhr.

Für die Skispringer und Nordischen Kombinierer führt der Weg von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zum Weltcup ins finnische Lathi. Ab 12.15 Uhr gehen die Kombinierer im Teamsprint auf die Salpausselkä-Schanze, um 15.30 Uhr geht es in die Loipe. Die Skispringer um Normalschanzen-Olympiasieger Andreas Wellinger treten ab 16.30 Uhr zum Teamwettbewerb an.