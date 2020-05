Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 30. Mai 2020

Köln (SID) - Mit dem 1:0 im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund im Rücken will der FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf seine Spitzenposition im Meisterschaftsrennen weiter festigen. Die Gäste aus dem Rheinland kämpfen um den Klassenerhalt und gewannen zuletzt mit 2:1 gegen Schalke 04. Die kriselnden Königsblauen empfangen bereits am Nachmittag (15:30 Uhr/Sky) den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Werder Bremen.

Bayern will gegen Düsseldorf en ersten Platz festigen © SID

In der 2. Bundesliga kann Bielefeld einen großen Schritt Richtung Oberhaus machen. Nach der Niederlage des Hamburger SV am Donnerstag würde der Abstand auf den Tabellendritten mit einem Dreier bei Holstein Kiel (13 Uhr/Sky) auf zehn Punkte anwachsen. Zeitgleich kann der FC St. Pauli im Kellerduell beim Karlsruher SC das untere Tabellendrittel verlassen.