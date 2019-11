Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 30. November 2019

Köln (SID) - Trainer Lucien Favre und Borussia Dortmund treten am 13. Spieltag zum richtungweisenden Duell bei Hertha BSC an. Bei den Berlinern feiert Jürgen Klinsmann sein Debüt auf der Trainerbank. Los geht es im Olympiastadion um 15.30 Uhr. Zur selben Zeit spielt RB Leipzig bei Aufsteiger SC Paderborn, der 1. FC Köln empfängt den FC Augsburg, und die TSG Hoffenheim hat Fortuna Düsseldorf zu Gast. Im Topspiel kommt es um 18.30 Uhr zum Duell zwischen Meister Bayern München und Bayer Leverkusen.

Lucien Favre trifft mit dem BVB auf Hertha BSC © SID

Die deutschen Handballerinnen starten in Japan in ihr WM-Abenteuer. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener hofft gegen Panamerikameister Brasilien auf einen erfolgreichen Auftakt, der angesichts der größtenteils schwierigen Gruppengegner von großem Wert wäre. Los geht es für die Mannschaft um Kapitänin Kim Naidzinaivicius in Yamaga um 7.00 Uhr.

Beim Saisonfinale der Formel 1 gehen die Piloten ab 14.00 Uhr im Qualifying auf Zeitenjagd. Der bereits als Weltmeister feststehende Mercedes-Star Lewis Hamilton und Teamkollege Valtteri Bottas sind beim Großen Preis von Abu Dhabi klar favorisiert. Seit 2014 haben die Silberpfeile am Persischen Golf jedes Rennen gewonnen.

Die deutschen Skispringer peilen beim zweiten Weltcup im finnischen Kuusamo die erste Podestplatzierung des Winters an. Los geht es für Weltmeister Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger und Stephan Leyhe im Einzel von der Großschanze um 16.30 Uhr.