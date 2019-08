Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 31. August 2019

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München empfängt am 3. Bundesliga-Spieltag den FSV Mainz 05 und ist gegen die Rheinhessen klarer Favorit. Wahrscheinlich erstmals in der Startelf steht der neue brasilianische Star Philippe Coutinho. Vizemeister Borussia Dortmund steht im einzigen 18.30-Uhr-Spiel bei Aufsteiger Union Berlin vor einer lösbaren Aufgabe. Zudem spielen um 15.30 Uhr Leverkusen gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Paderborn, Freiburg gegen Köln und Schalke gegen Hertha BSC.

Die Bayern wollen mit Torjäger Lewandowski verlängern © SID

Nach der enttäuschenden WM geht es für die deutschen Fußballfrauen in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 in England los. Erster Gegner der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist um 12.30 Uhr in Kassel die Auswahl von Montenegro.

Ein deutsches Trio kämpft bei den US Open um den Einzug ins Achtelfinale. Den Anfang macht um 17.00 Uhr Andrea Petkovic mit ihrem Match gegen die Belgierin Elise Mertens. Im zweiten Spiel trifft Julia Görges auf die Niederländerin Kiki Bertens, danach wird der Hamburger Alexander Zverev vom Slowenen Aljaz Bedene gefordert.

Nach einem souveränen ersten Trainingstag beim Großen Preis der Formel 1 in Belgien geht Ferrari als Favorit in den Kampf um die Pole Position. Sebastian Vettel und Charles Leclerc hatten in den ersten beiden Trainingssessionen dominiert. Der Kampf um die Startplätze beginnt auf der Traditionsstrecke in Spa um 15.00 Uhr.