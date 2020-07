Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 4. Juli 2020

Köln (SID) - Meister FC Bayern München will im DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen den nächsten Schritt Richtung Triple machen. Für die Münchner Rekordsieger, die auch noch die Chance auf den Champions-League-Titel haben, wäre es der 20. Pokal-Triumph. Die Leverkusener um Shootingstar Kai Havertz hingegen wollen erstmals seit 27 Jahren wieder einen Titel holen. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr.

Bayern München will den Titel verteidigen © SID

Der frisch gekürte Meister und Titelverteidiger VfL Wolfsburg kann gegen die SGS Essen im Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen das Double schaffen. Für Wolfsburg wäre es der sechste Pokaltitel in Folge, Essen steht nach 2014 zum zweiten Mal im Finale. Anstoß in Köln ist um 16.45 Uhr.

Im Kampf um die Pole Position für das erste Rennen der Saison am Sonntag gehen Weltmeister Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. im österreichischen Spielberg um 15 Uhr im Qualifying an den Start. Zuvor steht um 12 Uhr das dritte freie Training an.