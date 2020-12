Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 5. Dezember

Köln (SID) - FUSSBALL: Es geht um die Tabellenführung: Spitzenreiter Bayern München empfängt am 10. Bundesliga-Spieltag um 18.30 Uhr den direkten Verfolger RB Leipzig. Zuvor sind um 15.30 Uhr die Champions-League-Klubs Borussia Mönchengladbach beim SC Freiburg und Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt gefordert.

Bayern Top-Favorit auf CL-Sieg © SID

BIATHLON: Nach seinem starken zweiten Platz im Sprint geht Routinier Arnd Peiffer hoffnungsvoll in die Verfolgung von Kontiolahti. Ebenfalls Chancen rechnet sich im Rennen ab 13.20 Uhr Benedikt Doll aus, der als Achter startet. Ab 15.15 Uhr steht die Staffel der Frauen mit Schlussläuferin Denise Herrmann auf dem Programm.

SKISPRINGEN: Erster, Erster, Zweiter: Weltmeister Markus Eisenbichler ist zum Saisonstart in Glanzform. Die will er auch im russischen Nischni Tagil auskosten. Beim Springen von der Großschanze ab 16.30 Uhr geht er als Favorit vom Bakken. Karl Geiger fehlt dagegen - er wird zum ersten Mal Vater.

HANDBALL: Nach dem Auftaktsieg über Rumänien fordern die deutschen Handballerinnen bei der EM in Dänemark um 18.15 Uhr Rekordeuropameister Norwegen heraus. Wann der in seiner niederländischen Heimat festsitzende Bundestrainer Henk Groener nach seiner Corona-Erkrankung zum Team stoßen kann, ist weiterhin unklar.

FORMEL 2: Der Aufstieg in die Königsklasse ist perfekt, in Bahrain kann Mick Schumacher an diesem Wochenende den Titel in der Formel 2 perfekt machen. Der Sohn des Rekordweltmeisters geht mit 14 Punkten Vorsprung auf den Briten Callum Ilott in den vorletzten Lauf des Jahres, der um 13.10 Uhr startet.