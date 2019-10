Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 5. Oktober 2019

Köln (SID) - Tabellenführer Bayern München will seinen Platz an der Spitze der Fußball-Bundesliga behaupten. Ab 15.30 Uhr trifft der Rekordmeister auf die TSG Hoffenheim. Zur selben Zeit ist Borussia Dortmund beim SC Freiburg zu Gast, Bayer Leverkusen spielt gegen RB Leipzig und SC Paderborn bekommt es im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 zu tun. Ab 18.30 Uhr treffen Schalke 04 und der 1. FC Köln aufeinander.

Der FC Bayern empfängt am Samstag die TSG Hoffenheim © SID

Die deutschen Fußballerinnen peilen in der EM-Qualifikation den nächsten Pflichtsieg an. In Aachen trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf die Ukraine, die vor einem Monat mit 0:8 gegen die DFB-Elf unterging. Anstoß ist um 14.00 Uhr.

Sprinterin Konstanze Klosterhalfen peilt bei der Leichtathletik-WM in Doha eine Medaille über 5000 m an. Ab 20.25 Uhr wird es für die 22-Jährige ernst. Kurz danach hofft die 4x100-m-Staffel der Frauen auf eine Sensation, für Gina Lückenkemper und Co. geht es ab 21.05 Uhr um Edelmetall. Zudem wollen die Speerwerfer um Olympiasieger Thomas Röhler und Titelverteidiger Johannes Vetter sowie Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo in ihren Qualifikationen die ersten Duftmarken setzen.

Alexander Zverev kämpft um seinen zweiten Finaleinzug des Jahres bei einem ATP-Turnier. Der Hamburger trifft in der Vorschlussrunde der Hartplatz-Konkurrenz in Chinas Hauptstadt Peking auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Das Match beginnt nicht vor 15.00 Uhr. Zverev hatte zu Jahresbeginn in Acapulco im Endspiel gestanden.