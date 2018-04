Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 7. April 2018

Köln (SID) - Im Spiel beim FC Augsburg kann Bayern München am 29. Spieltag seinen sechsten Meistertitel in Folge perfekt machen. Es wäre mal wieder eine Party auf fremdem Platz: Noch nie gelang es den Bayern, die Meisterschaft in der heimischen Allianz Arena zu gewinnen. Daheim holten die Bayern zuletzt im Jahr 2000 den Titel, damals noch im Münchner Olympiastadion.

Gegen Tschechien steht DFB-Trainer Horst Hrubesch erstmals bei den DFB-Frauen in der WM-Qualifikation an der Seitenlinie. Vor der Partie führt Deutschland die Gruppe 5 mit drei Siegen aus vier Spielen zwar an, darf sich nach der 2:3-Heimpleite gegen Island im Oktober aber keine weiteren Ausrutscher erlauben.

Nach dem Auftaktsieg von Sebastian Vettel in Melbourne kommt es in Bahrain erneut zum Duell zwischen dem Ferrari-Piloten und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Im Qualifying kämpfen die beiden Topfahrer der Formel 1 am Samstag ab 17.00 Uhr um die beste Ausgangslage für das Rennen am Sonntag.

Nachdem die beiden Topspieler Alexander Zverev und Rafael Nadal ihre Auftaktspiele beim Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Spanien in Valencia klar gewonnen haben, treffen am Samstag beide Nationen ab 14.00 Uhr im Doppel aufeinander. Jan-Lennard Struff und Tim Pütz spielen als Außenseiter gegen Doppel-Olympiasieger Marc Lopez und Feliciano Lopez.

Auf der Jagd nach seinem fünften Masters-Triumph von Augusta konnte Tiger Woods bislang nicht überzeugen. Der Kalifornier schaffte aber ebenso wie das deutsche Duo Martin Kaymer und Bernhard Langer den Cut nach zwei Runden. Als Spitzenreiter geht der US-Profi Patrick Reed heute auf die dritte Runde.