Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 7. Dezember 2019

Köln (SID) - Tabellenführer gegen Rekordmeister - Borussia Mönchengladbach empfängt Bayern München zum Topspiel des 14. Bundesliga-Spieltages. RB Leipzig will mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim vorbeiziehen, Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf den Anschluss halten. Im Spätspiel fordert Bayer Leverkusen zudem Schalke 04.

Auch am Samstag hofft Gladbach wieder zu jubeln © SID

In der saudi-arabischen Stadt Diriyah geht es um die Schwergewichtstitel der WBA, IBF und WBO. Andy Ruiz Jr, Weltmeister aus den USA, tritt zum Rückkampf gegen den entthronten Briten Anthony Joshua an. Kampfbeginn ist gegen 22.30 Uhr.

Der beste deutsche Abfahrer Thomas Dreßen geht in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado auf die "Raubvogelpiste". Start des Super-G ist um 19.00 Uhr. Die Frauen um Viktoria Rebensburg fahren im kanadischen Lake Louise um Weltcup-Punkte in der ersten Saison-Abfahrt.

BIATHLON: In den beiden Einzelwettbewerben sprang für die deutschen Biathlon-Männer beim Weltcup-Start nur ein Top-10-Resultat heraus, in der Staffel wollen Arnd Peiffer und Co. nun das erste Glanzlicht des Winters setzen. Um 17.30 Uhr gehen die Skijäger in Östersund in die Loipe.