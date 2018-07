Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 7. Juli 2018

Köln (SID) - RADSPORT: Mit einer Flachetappe von Noirmoutier-en-l'Ile nach Fontenay-le-Comte macht sich der Tour-Tross auf die 3351 Kilometer lange Schleife durch Frankreich. Elf Deutsche um die beiden Topsprinter Andre Greipel und Marcel Kittel greifen ins Renngeschehen ein, fünf weniger als im Vorjahr. Der Gesamtsieg führt auch in diesem Jahr wieder über Christopher Froome. Der Brite darf nach seinem Freispruch in der Asthmamittel-Affäre starten und peilt den historischen fünften Gesamtsieg in Frankreich an.

Tour-Auftakt an der Atlantikküste © SID

FUSSBALL: In zwei rein europäischen Duellen werden die Teilnehmer des zweiten Halbfinalspiels bei der Weltmeisterschaft in Russland ermittelt. Ab 16.00 Uhr MESZ trifft zunächst Schweden in Samara auf England, um 20.00 Uhr MESZ bekommt es Gastgeber Russland in Sotschi mit Kroatien zu tun.

TENNIS: Die deutschen Topspieler Angelique Kerber und Alexander Zverev streben bei den All England Championships in London das Achtelfinale an. Die an Nummer elf gesetzte Kerber bekommt es in ihrem Drittrundenmatch von Wimbledon mit der Japanerin Naomi Osaka, die sich bei den US Open im vergangenen Jahr in der ersten Runde gegen die Kielerin durchgesetzt hatte, zu tun. Zverev, der erst am Freitag einen Fünf-Satz-Sieg gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz gefeiert hatte, ist gegen den Letten Ernests Gulbis klar favorisiert.

FORMEL 1: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel geht mit einem Punkt Vorsprung als WM-Führender ins Renn-Wochenende zum Großen Preis von Großbritannien. In der Heimat seines großen WM-Rivalen Lewis Hamilton erwartet dem 31-Jährigen aber ein Hexenkessel. Nach seinem Ausfall beim Österreich-Grand-Prix will sich der Weltmeister vor eigenen Fans in Silverstone unbedingt rehabilitieren. Das 3. Freie Training beginnt um 11.00 Uhr MESZ, das Qualifying um 15.00 Uhr MESZ.