Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 7. März 2020

Köln (SID) - Im Topspiel des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach auf Borussia Dortmund. Das Duell des Tabellenvierten vom Niederrhein gegen den Dritten aus dem Ruhrgebiet beginnt um 18.30 Uhr. Zuvor sind die weiteren Titelkandidaten gefordert: Rekordmeister Bayern München empfängt den FC Augsburg, Verfolger RB Leipzig gastiert beim VfL Wolfsburg. Beide Spiele beginnen um 15.30 Uhr.

Der BVB trifft am Samstagabend auf Gladbach © SID

Beim Weltcup der Biathleten im tschechischen Nove Mesto stehen die Staffelrennen auf dem Programm. Um 14.00 Uhr gehen die Frauen um Sprint-Siegerin Denise Herrmann in die Spur, die Männer folgen um 17.00 Uhr. Auf stimmungsvolle Atmosphäre können die Athleten nicht hoffen. Wegen der Corona-Krise sind keine Zuschauer zugelassen.

Ebenfalls vor Geisterkulisse geht das Teamspringen am Holmenkollen in Oslo über die Bühne. Nach dem Prolog der Raw Air am Freitag gehen die deutschen Adler um Karl Geiger dieses Mal als Mannschaft auf Weitenjagd. Größte Konkurrenten sind das österreichische Quartett um Stefan Kraft, die Lokalmatadoren aus Norwegen und Polen. Der erste Durchgang beginnt um 15.15 Uhr.

Bei der Davis-Cup-Qualifikation in Düsseldorf zwischen Deutschland und Weißrussland steht die Entscheidung an. Nach den ersten beiden Einzeln am Freitag spielt zunächst das Doppel Andreas Mies und Kevin Krawietz gegen Egor Gerassimow und Alexander Sgirowsky. Falls dann noch keine Entscheidung gefallen ist, geht es in den letzten Einzeln um die Qualifikation für das Finalturnier im November in Madrid. Spielbeginn ist um 12.00 Uhr.