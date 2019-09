Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 7. September 2019

Köln (SID) - Im Damen-Finale der US Open kommt es zum Duell der Generationen. Die 37 Jahre alte Serena Williams, die nur noch einen Sieg von ihrem 24. Grand-Slam-Titel entfernt ist, trifft auf die 19-jährige Bianca Andreescu. Ab 22.00 Uhr spielt Williams um ihren siebten Erfolg in New York.

Will ihren 24. Grand-Slam-Titel: Serena Williams © SID

Cristiano Ronaldo steht mit Portugal in der EM-Qualifikation bereits unter Druck. In Serbien benötigt das Team des Superstars um 20.45 Uhr einen Sieg, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Portugiesen stehen mit nur zwei Punkten auf dem vorletzten Platz der Gruppe B, sogar Luxemburg steht mit vier Zählern davor.

Angeführt von Dennis Schröder kämpft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft weiter um die Teilnahme an einem von vier Olympia-Qualifikationsturnieren. Nach dem frühzeitigen WM-Aus in China muss im Duell mit dem Senegal um 14.00 Uhr ein Sieg her, um im Rennen um Tokio zu bleiben.

Beim Heimspiel der Scuderia Ferrari in Monza hoffen die Tifosi auf Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Im Qualifying um 15.00 Uhr auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke wollen die Ferrari-Piloten die Vorteile des SF90 ausspielen, chancenlos dürfte Mercedes aber nicht sein. Als erster Sieganwärter gilt Leclerc aufgrund seiner starken Auftritte zuletzt.