Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 8. August 2020

Köln (SID) - Bayern München kann den nächsten Schritt zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte machen. Der deutsche Rekordmeister geht mit einem 3:0-Vorsprung in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea. Sollten sich die Münchener erwartungsgemäß durchsetzen, geht es beim Finalturnier in Lissabon weiter. Die Partie in der Allianz Arena beginnt um 21.00 Uhr.

Bayern gewann das Hinspiel in London mit 3:0 © SID

Sebastian Vettel und Co. kämpfen in Silverstone um die besten Plätze in der Startaufstellung. Beim zweiten Grand Prix in Großbritannien binnen einer Woche steht im Qualifying auch Teilzeitkraft Nico Hülkenberg im Fokus. Nachdem ein Schaden im Getriebe seines Racing-Point-Boliden einen Renneinsatz am vergangenen Wochenende verhinderte, erhält Hülkenberg nun eine zweite Chance. Ab 15.00 Uhr gehen erneut die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas als große Favoriten auf die Pole Position auf die Strecke.

Mit einem umfassenden Hygienekonzept haben die Leichtathleten ihre deutschen Meisterschaften gerettet. Auch wenn keine Zuschauer zugelassen sind und viele prominente Namen fehlen, feiern die Macher die Geister-Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig als Leuchtturm-Projekt. Die olympische Kernsportart meldet sich ab 11.00 Uhr auch auf der großen Bühne zurück.