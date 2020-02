Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 8. Februar 2020

Köln (SID) - Borussia Dortmund muss das Aus im DFB-Pokal bei Werder Bremen schnell verdauen, schließlich wartet in der Bundesliga schon die nächste große Herausforderung. Beim Tabellenfünften Bayer Leverkusen will die Mannschaft von Trainer Lucien Favre wieder in die Erfolgsspur finden, um im Titelrennen den Anschluss nicht zu verlieren. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Favre muss mit dem BVB zurück in die Erfolgsspur finden © SID

Thomas Dreßen hatte es vorgemacht, nun will Viktoria Rebensburg nachziehen: Eine Woche nach Dreßens Sieg bei der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen rasen die Frauen beim Heim-Weltcup die Kandahar hinab. Den Zwist mit Alpinchef Wolfgang Maier will Rebensburg ausblenden und nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder angreifen, im Freitagstraining war sie bereits Zweitschnellste. Start der Abfahrt ist um 11.30 Uhr.

Beim Weltcup in Sapporo musste sich Stephan Leyhe als Zweiter noch geschlagen geben, nun soll es beim Heimspiel in Willingen mit dem ersten Weltcupsieg klappen. Der 28-Jährige ist in starker Form, bei den vergangenen fünf Springen war er jeweils bester DSV-Adler. Auch der Tournee-Dritte Karl Geiger will im Kampf um den Gesamtweltcup zurückschlagen, nachdem er das Gelbe Trikot in Japan verloren hatte. Los geht es auf der Mühlenkopfschanze um 16.00 Uhr.