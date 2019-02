Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 9. Februar 2019

Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga warten auf die drei Topteams am Samstag jeweils anspruchsvolle Heimspiele. Spitzenreiter Borussia Dortmund hat ab 15.30 Uhr die TSG Hoffenheim zu Gast, zeitgleich spielt Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Nachlegen muss Bayern München, das in einem Bundesliga-Klassiker ab 18.30 Uhr gegen Schalke 04 antritt.

Borussia Dortmund empfängt am Samstag die TSG Hoffenheim © SID

Bei der alpinen Ski-WM im schwedischen Are steht mit der Abfahrt der Männer die Königsdisziplin an. Ab 12.30 Uhr zählt der deutsche Hoffnungsträger Josef Ferstl nur zu den Außenseitern, Topfavorit ist der Italiener Dominik Paris.

Mit Andrea Petkovic und Tatjana Maria nehmen die deutschen Tennisspielerinnen im Fed Cup die hohe Auftakthürde Weißrussland in Angriff. In Abwesenheit von Topstar Angelique Kerber eröffnet Maria die Begegnung in Braunschweig um 13.00 Uhr gegen Alexandra Sasnowitsch, Petkovic bekommt es anschließend mit der Weltranglistenneunten Aryna Sabalenka zu tun.