Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 9. März 2019

Köln (SID) - Tabellenführer Borussia Dortmund und Bayern München liefern sich am Samstag ein Fernduell um die Spitze. Der BVB, der am Dienstag aus der Champions League ausgeschieden ist, trifft auf den VfB Stuttgart. Parallel spielt ab 15.30 Uhr der Rekordmeister aus München gegen den VfL Wolfsburg. Vor dem Spieltag trennen den BVB und die Münchner nur zwei Tore.

Lucien Favre trifft mit Dortmund auf den VFB Stuttgart © SID

Im Sprint bei der Biathlon-WM führt kein Weg an Überflieger Johannes Thingnes Bö vorbei. Die deutschen Starter um Olympiasieger Arnd Peiffer und Benedikt Doll wollen dennoch angreifen und haben das Podest im Visier. Ab 16.30 Uhr beginnt das Sprintrennen über zehn Kilometer, in dem sich der in dieser Saison überragende Bö eigentlich nur selbst schlagen kann.

Beim ersten Länderspiel nach der Heim-WM gibt Bundestrainer Christian Prokop vier Neulingen eine Chance. Exakt 41 Tage nach WM-Platz vier trifft das DHB-Team am Samstag (14.00 Uhr) in Düsseldorf auf die Schweiz. Dabei betreten Kreisläufer Johannes Golla, Rückraumspieler Sebastian Heymann, Rechtsaußen Timo Kastening und Torhüter Christopher Rudeck erstmals die große Bühne.

Die deutschen Skispringer gehen nach der erfolgreichen WM als Favoriten in die Raw Air Tour in Norwegen. Zum Auftakt steht ab 14.30 Uhr am legendären Holmenkollen in Oslo der Team-Wettbewerb an. Deutschland kann dabei nicht mit seinem Weltmeister-Quartett antreten, weil Richard Freitag noch einen Infekt auskuriert und erst am Montag einsteigt.