Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 02. Dezember 2018

Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig eröffnen mit einem Verfolgerduell den Sonntag in der Fußball-Bundesliga. Ab 15.30 Uhr wollen beide Klubs den Druck auf Tabellenführer Borussia Dortmund aufrechterhalten. Gleiches gilt für Eintracht Frankfurt, das ab 18.00 Uhr den VfL Wolfsburg zu Gast hat.

Borussia Mönchengladbach empfängt am Sonntag RB Leipzig © SID

Das Länderspieljahr für die deutsche Nationalmannschaft ist beendet, Bundestrainer Joachim Löw ist trotzdem noch einmal im Einsatz: Im Convention Center von Dublin werden ab 12.00 Uhr die EM-Qualifikationsgruppen ausgelost. Weil das tief gefallene DFB-Team nur in Topf 2 gesetzt ist, drohen Duelle mit Favoriten wie Weltmeister Frankreich, Vize Kroatien, Titelverteidiger Portugal, Spanien, England, Niederlande, Italien, Belgien, Polen oder der Schweiz.

Ohne Aushängeschild Laura Dahlmeier starten die deutsche Biathleten im slowenischen Pokljuka traditionell mit den Mixed-Wettbewerben in die Weltcup-Saison. Für die Single-Mixed-Staffel schickt der Deutsche Skiverband ab 12 Uhr Franziska Hildebrand und Erik Lesser ins Rennen. Ab 14.30 Uhr greifen dann in der Mixed-Staffel Olympiasieger Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Vanessa Hinz und Denise Herrmann an.

Der Skisprung-Weltcup macht bei seiner dritten Station im russischen Nischni Tagil Halt. Ab 16.00 Uhr peilen die DSV-Adler um Andreas Wellinger beim Springen von der Großschanze den ersten deutschen Weltcupsieg in diesem Winter an.