Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 02. Juni 2019

Köln (SID) - Die erste der drei großen Rundfahrten des Jahres geht zu Ende. Dabei kann es zu historischen Ereignissen kommen. In der Gesamtwertung winkt Richard Carapaz als erstem Radprofi aus Ecuador der Gesamtsieg beim Giro d'Italia. Zudem könnte Sprinter Pascal Ackermann als erster Deutscher die Punktewertung gewinnen. Auf dem Programm steht ein 17 Kilometer langes Einzelzeitfahren in Verona.

Richard Carapaz winkt der Gesamtsieg beim Giro d'Italia © SID

Der Deutschland-Achter will bei den Europameisterschaften auf dem Luzerner Rotsee seinen siebten Titel in Folge holen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes gilt im Finale um 14.58 Uhr als Favorit.

Die Superstars Roger Federer und Rafael Nadal spielen bei den French Open in Paris gegen argentinische Kontrahenten um den Einzug ins Viertelfinale. Grand-Slam-Rekordgewinner Federer trifft auf Leonardo Mayer, Nadal auf Juan Ignacio Londero.

In der Basketball Bundesliga beginnt das Play-off-Halbfinale. Zum Auftakt der Serie "best of five" empfängt Meister Bayern München um 18.00 Uhr den überraschend starken Aufsteiger Rasta Vechta, bereits um 15.00 Uhr treffen die EWE Baskets Oldenburg und Alba Berlin aufeinander.