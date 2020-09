Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 06. September 2020

Köln (SID) - Am zweiten Spieltag der Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft in Basel auf die Schweiz. Während das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag in Stuttgart beim 1:1 gegen Spanien durch eine Unachtsamkeit den Sieg gegen die Iberer in der Nachspielzeit aus der Hand gab, unterlagen die Schweizer in der Ukraine 1:2 und stehen bereits mächtig unter Druck. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Deutschland trifft in der Nations League auf die Schweiz © SID

Sebastian Vettel hat beim achten WM-Lauf der Formel 1 beim Großen Preis von Italien in Monza erneut eine schwere Aufgabe vor sich. Der Ferrari-Pilot startet am Sonntag um 15.10 Uhr vom 17. Platz. Die Pole sicherte sich einmal mehr Weltmeister Lewis Hamilton vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas und Renault-Fahrer Carlos Sainz.

Auf der neunten Etappe der Tour de France führt der Weg die Fahrer am Sonntag über 153 Kilometer durch die Pyrenäen von Pau nach Laruns. Die beiden Hauptschwierigkeiten des Tages - zwei Berge der 1. Kategorie - haben es in sich. Der Col de la Houcere ist 11,1 km lang und bis zu 11,4 Prozent steil, der Col de Marie Blanque ist mit 7,7 km zwar kürzer, im letzten Drittel wartet aber eine Rampe von bis zu 13,6 Prozent. Die zweite und letzte Fahrt der 107. Tour durch das französisch-spanische Grenzgebirge endet im Tal.

Angelique Kerber und Alexander Zverev wollen bei den US Open in New York den nächsten Schritt machen und ins Viertelfinale einziehen. Kerber trifft im Achtelfinale auf die US-Amerikanerin Jennifer Brady. Zverev bekommt es in der nächsten Runde mit dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina zu tun.