Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 07. Februar

Köln (SID) - Zum Abschluss des 20. Spieltags der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt die Möglichkeit, den Platz in der Spitzengruppe zu festigen. Mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim läge das Team von Trainer Adi Hütter weiterhin auf einem Champions-League-Platz. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Ab 18.00 Uhr ist Werder Bremen bei Arminia Bielefeld zu Gast. Die Arminia steckt weiter mitten im Abstiegskampf, Bremen will sich von den gefährlichen Tabellenplätzen entfernen.

Frankfurt hat die Chance seinen Platz zu festigen © SID

Rekordweltmeister Francesco Friedrich kann am Sonntag in Altenberg seinen zehnten WM-Titel gewinnen und damit zum alleinigen Rekord-Champion aufsteigen. Die Grundlage dafür hat der Oberbärenburger schon am Samstag gelegt: Nach den ersten beiden Läufen führt Friedrich das Feld höchst souverän an. Der Zweitplatzierte Johannes Lochner hat bereits 0,88 Sekunden Rückstand. Der dritte Lauf beginnt um 14.30 Uhr, um 16 Uhr startet der entscheidende vierte Durchgang.

Der Kampf um die Vince Lombardi Trophy ist in diesem Jahr vor allem vom Generationenduell der beiden Quarterbacks Tom Brady und Patrick Mahomes geprägt. Mahomes ist mit den Kansas City Chiefs der Titelverteidiger, Brady hat den Super Bowl schon sechs Mal gewonnen und spielt mit den Tampa Bay Buccaneers im eigenen Stadion. Das war in der Geschichte des Super Bowl bisher keinem Team vergönnt. Kick-off im Raymond James Stadium in Tampa/Florida ist in der Nacht zu Montag um 0:30 Uhr.

Zum ersten Mal seit 27 Jahren steht Rot-Weiss Essen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Regionalligist sorgte mit dem Sieg über Bundesligist Bayer Leverkusen für die Überraschung der vergangenen Runde. Am Sonntag ab 18.30 Uhr erfahren die Pokalhelden, wie ihre Reise in dem Wettbewerb weitergehen wird. Losfee ist diesmal der Segler Boris Herrmann. Neben den Essenern noch im Topf: Borussia Dortmund, Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Jahn Regensburg, Holstein Kiel und RB Leipzig.