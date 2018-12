Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 09. Dezember 2018

Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach will Spitzenreiter Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen bleiben. Der Verfolger strebt im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart den siebten Sieg im siebten Heimspiel an. Anstoß im Borussia-Park ist um 18.00 Uhr. Um 15.30 Uhr wird das Spiel FSV Mainz 05 gegen Hannover 96 angepfiffen.

Mönchengladbach will erster BVB-Verfolger bleiben © SID

Um 20.30 Uhr wird das Final-Rückspiel um die Copa Libertadores zwischen den Boca Juniors und River Plate statt. Das Derby zwischen den beiden Klubs aus Buenos Aires findet nach den schweren Krawallen im Vorfeld des Rückspiels, das ursprünglich am 24. November angesetzt war, in Madrid statt. Das Hinspiel endete 2:2.

In den Verfolgungsrennen kämpfen die deutschen Biathleten zum Abschluss des Weltcupauftakts in Pokljuka um den ersten Saisonsieg. Die besten Aussichten bei den Männern ab 11.45 Uhr hat Benedikt Doll nach seinem fünften Platz im Sprint, Olympiasieger Arnd Peiffer und Simon Schempp gehen schon mit beträchtlichem Rückstand in die Loipe. Bei den Frauen dürfen sich Franziska Preuß und Anna Weidel ab 14.45 Uhr die besten Chancen ausrechnen.

Die deutschen Handballerinnen wollen bei der EM in Frankreich einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale machen. Nach dem 29:23-Sieg zum Hauptrundenauftakt trifft die Auswahl von Bundestrainer Henk Groener am Sonntag ab 15 Uhr auf Ungarn.

HOCKEY: Der deutschen Hockey-Nationalmannschaft reicht bei der WM in Indien am letzten Vorrundenspieltag schon ein Unentschieden gegen Außenseiter Malaysia, um ins Viertelfinale einzuziehen. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas hatte zum Auftakt gegen Pakistan 1:0 gewonnen und anschließend beim 4:1 gegen den Erzrivalen Niederlande überzeugt.