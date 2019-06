Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 09. Juni 2019

Köln (SID) - Nach seinem zweiten Platz beim letzten Grand Prix in Monaco hofft Ferrari-Pilot Sebastian Vettel wieder auf ein Erfolgserlebnis. In Kanada startet die Formel 1 um 20.10 Uhr in den siebten WM-Lauf. Vettel wartet saisonübergreifend nun bereits seit 14 Rennen auf einen Rennsieg.

Sebastian Vettel hofft in Kanada auf ein Erfolgserlebnis © SID

Sandplatz-König Rafael Nadal steht bei den French Open vor seinem zwölften Titel. Der Rekordgewinner tritt wie im Vorjahr ab 15.00 Uhr im Finale von Paris gegen den Österreicher Dominic Thiem an. Bei seinen bisherigen elf Endspielteilnahmen ging Nadal immer als Sieger vom Platz.

In Porto kämpft der Europameister und Gastgeber Portugal gegen die Niederlande um den ersten Titel in der neu geschaffenen Nations League. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Bereits um 15.00 Uhr kommt es im Spiel um Platz drei in Guimaraes zum Duell zwischen der Schweiz und England.