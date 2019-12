Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 1. Dezember 2019

Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach kämpft in der Fußball-Bundesliga um die Spitzenposition. Die Rheinländer treffen um 15.30 Uhr im Topspiel auf das Überraschungsteam SC Freiburg. In einer weiteren Begegnung will der VfL Wolfsburg nach dem Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde im Nordduell mit Werder Bremen ab 18.00 Uhr seinen Positivtrend fortsetzen.

Gladbach bekommt es im Topspiel mit Freiburg zu tun © SID

Arminia Bielefeld will am Sonntag zum Abschluss des 15. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga wieder die Tabellenführung übernehmen. Schon durch ein Remis bei Darmstadt 98 können die Ostwestfalen den derzeitigen Spitzenreiter Hamburger SV vom ersten Platz verdrängen. Unterdessen kämpft der VfB Stuttgart beim SV Sandhausen um den Anschluss zum Spitzenduo. Die Spiele beginnen um 13.30 Uhr.

Die deutschen Handballerinnen bestreiten bei der WM in Japan ihr zweites Gruppenspiel gegen Australien. Nach dem Auftaktsieg gegen Brasilien hofft das Team von Bundestrainer Henk Groener auf das zweite Erfolgserlebnis. Das Spiel beginnt um 10 Uhr.

Im Saisonfinale der Formel-1-WM in Abu Dhabi hofft das Mercedes-Team auf die Fortsetzung seiner seit 2014 währenden Siegesserie im Wüstenrennen durch Weltmeister Lewis Hamilton oder seinen "Vize" Valtteri Bottas. Im Fokus stehen auch die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc nach ihrem Crash in Brasilien. Der Start erfolgt um 14.10 Uhr.

Die deutschen Skispringer gehören zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes im finnischen Kuusamo zum Kreis der Podiumskandidaten. Wie schon am Samstag gehen der dreifache Weltmeister Markus Eisenbichler und seine Teamkollegen am Sonntag von der Großschanze über den Bakken. Start des ersten Durchgangs ist um 16.30 Uhr.