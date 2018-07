Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 1. Juli 2018

Köln (SID) - Die spanische Nationalmannschaft trifft im WM-Achtelfinale im ausverkauften Luschniki-Stadion auf Gastgeber Russland. Anpfiff ist um 16.00 Uhr. Spanien, Weltmeister von 2010, hat bei einer WM noch nie gegen den Ausrichter gewonnen. Ab 20.00 Uhr kämpfen außerdem Dänemark und Kroatien um das Viertelfinalticket.

Spanien trifft im Achtelfinale auf Gastgeber Russland © SID

Beim Großen Preis von Österreich steht Ferrari-Star Sebastian Vettel unter Druck, denn Weltmeister und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat nach seinem Sieg in Frankreich 14 Punkte Vorsprung auf den viermaligen Formel-1-Champion aus Heppenheim. Mercedes hat die vergangenen vier Rennen in Spielberg gewonnen und ist damit Favorit in Österreich. Das Rennen beginnt um 15.10 Uhr.

Für die deutschen Radsport-Stars Marcel Kittel, Andre Greipel, Tony Martin und John Degenkolb beginnt mit der Straßen-DM kurz vor der Tour de France die entscheidende Saisonphase. Das Quartett ist 2018 bislang deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Das Rennen über 228 km startet um 11.00 Uhr in Einhausen.