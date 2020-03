Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 1. März 2020

Köln (SID) - Im Spiel des Tabellenzweiten RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen geht es nicht nur um Bundesliga-Punkte, sondern auch um einen Platz in der Champions League 2020/21. Leipzig hat zurzeit fünf Zähler mehr als der Tabellenfünfte Leverkusen, der am Ende der Saison unbedingt unter den ersten Vier landen und damit in die Königsklasse einziehen will. Die Partie in der Red Bull Arena beginnt um 15.30 Uhr, zuvor stehen sich ab 13.30 Uhr Union Berlin und der VfL Wolfsburg gegenüber.

RB Leipzig trifft heute auf Bayer Leverkusen © SID

Francesco Friedrich hat zum Abschluss der WM in Altenberg Großes vor. Der Sachse will mit seinem dritten Viererbob-Titel in Folge zum Rekordweltmeister aufsteigen. Bisher hat Friedrich sechsmal im Zweier und zweimal im Vierer gewonnen und ist damit in der ewigen Rangliste Zweiter hinter dem Italiener Eugenio Monti, der in den Fünfziger- und Sechzigerjahren insgesamt neunmal Weltmeister war. Der dritte Lauf in Altenberg startet um 13.00 Uhr, die Entscheidung fällt im vierten Durchgang ab 14.30 Uhr.

Zum Abschluss der Bahnrad-WM in Berlin dürfen die deutschen Starter auf weitere Medaillen hoffen. Im Zweier-Mannschaftszeitfahren peilen Roger Kluge und Theo Reinhardt ihren dritten WM-Titel nacheinander an. Zudem greift Doppel-Weltmeisterin Emma Hinze im Keirin an. Die Entscheidungen fallen ab 14.00 Uhr.